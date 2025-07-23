Konya’da yangın felaketi! 1 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da yangın felaketi! 1 kişi öldü

Konya’nın Akşehir ilçesinde tek katlı müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi tamamen sardı. Evde yaşayan 56 yaşındaki Ömer Ölçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Akşehir ilçesi Çay Mahallesi Öztürk Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Evden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Akşehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak içeride yalnız olduğu belirlenen 56 yaşındaki Ömer Ölçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemeye göre, Ölçer'in yoğun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları sürdürülürken, cenaze otopsi işlemleri için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

aw502992-01.jpg

aw502992-02.jpg

aw502992-03.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Şampiyon kadrodan iki oyuncu daha gidiyor
Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Şampiyon kadrodan iki oyuncu daha gidiyor
Emre Belözoğlu'nun yüzü güldü! Antalyaspor zincirini kırdı
Emre Belözoğlu'nun yüzü güldü! Antalyaspor zincirini kırdı
Savunma Sanayii Fuarı'nda Filistin protestosu
Savunma Sanayii Fuarı'nda Filistin protestosu
Superman ve Şirinler gişede kapışıyor: İşte rakamlar!
Superman ve Şirinler gişede kapışıyor!
Konya’da yangın felaketi! 1 kişi öldü
Konya’da yangın felaketi! 1 kişi öldü