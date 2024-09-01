Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi

Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi
Düzenleme: Kaynak: AA

Konya'nın Kulu ilçesinin 30 kilometre kuzeyinde ve Ankara sınırında yer alan, göçmen kuşların uğrak yeri olan Uyuz Göl'ü kurudu.

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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 1

Kömüşini Göl'ü olarak da anılan ve yeraltı suları ile beslenen tatlı su göl, derinliği 1 buçuk metre ve 15 kilometrekare alana sahipti.

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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 2

Konya kapalı havzası ve alt havzası olan Tuz Gölü havzası içinde yer alan göl, 1992'de sit alanı ilan edildi.

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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 3

Göl kıyılarının sazlıklarla kaplı olması nedeniyle, başta dikkuyruk olmak üzere birçok göçmen kuş tarafından üreme alanı olarak kullanılan göl, bu nedenle alan koruma statüsü kazandı.

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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 4

Beslendiği su kaynakların mevsimsel kuraklık nedeniyle kesilmesi nedeniyle göl tamamen kurudu.

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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 5

Binlerce kuşa ev sahipliği yapması gereken gölü, çoğu su kuşları da terk etti.

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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 6
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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 7
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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 8
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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 9
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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 10
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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 11
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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 12
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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 13
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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 14
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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 15
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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 16
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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 17
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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 18
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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 19
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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 20
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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 21
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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 22
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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu! Göçmen kuşların uğrak yeriydi 23
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