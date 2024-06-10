Konya'dan çıkıyor Türkiye'ye yayılıyor. 5 günde ne var ne yok sattılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konya'dan çıkıyor Türkiye'ye yayılıyor. 5 günde ne var ne yok sattılar

Türkiye'nin tarımsal cenneti olarak tanınan bu bölgede ürünler titizlikle toplanıp hasat ediliyor. Yüksek rakımlarda bol güneşle büyüyen bu mahsuller, toplandıktan sonra beş gün içinde tükendiği için çok rağbet görüyor. Herkesin damak zevkine hitap eden bu ürünler, çarşı ve pazarlarda adeta yok satıyor.

Konya'da, hasat sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Hadim ilçesinde başlayan kiraz hasadı, çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Özellikle Aladağ bölgesinde yetiştirilen lezzetli meyveler, hem yerel pazarlarda hem de marketlerde büyük ilgi görüyor.

ALADAĞ'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN BEREKET

Konya'nın Aladağ bölgesi, Toros Dağları'nın bereketli sularıyla beslenen verimli toprakları sayesinde, her yıl sezonun ilk meyve ve sebzelerini piyasaya sunuyor. Bu yıl da erkenci kiraz hasadı, üreticilerin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz günlerde başlayan hasatta, ağaçlardan titizlikle toplanan kirazlar, kısa sürede tükendi. Yerel tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği kirazlar, pazara sunulduktan sadece beş gün sonra tamamen satıldı.

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ÇEŞİT ÇEŞİT MEYVELER ALADAĞ'DAN

Aladağ bölgesi, sadece kiraz değil, şeftali, ayva ve diğer meyvelerle de adından söz ettiriyor. Ayrıca, bağcılığın da yaygın olduğu bu bölgede, Antep fıstığı gibi farklı ürünler de yetiştiriliyor. Üreticiler, özenle topladıkları erkenci kirazların pazara sunulmak üzere hazırlandığını belirtti. İlk olgunlaşan kirazların hasadı tamamlandıktan sonra, yaklaşık 15 gün içinde Konya'nın yerel pazarlarında tüketiciyle buluşacak.

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Konya'nın yüksek rakımlı ve bol güneş alan Hadim ilçesi, erkenci kiraz üretiminde önemli bir yer tutuyor. Güneşin etkisiyle rengini alan kirazlar, hem yerel tüketicilere hem de farklı bölgelere taze ve lezzetli bir seçenek olarak sunuluyor. Üreticiler, kiraz hasadının yoğun bir tempoyla devam ettiğini ve bu süreçte dikkat ve özen gösterildiğini ifade ediyorlar.

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