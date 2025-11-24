Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, kendi sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmaya ev sahibi hızlı başladı. 3'te Jin Ho'nun pasında topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda, top yandan dışarıya gitti. 26'de köşe vuruşunda Bardhi'nin ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşu üstten dışarıya gitti. 37'de Melih İbrahimoğlu'nun pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içerisinde şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu çıkardı. Konyaspor atakları sonuç getirmeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.
Maçın ikinci yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçti. İki takım pozisyon üretmekte zorlandı. 83'te serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi'nin şutunda, top az farka yandan auta çıktı. 84'te Bjorlo'nun pasında topla buluşan Melih İbraghimoğlu'nun ceza sahası dışından şutundan, top yandan dışarıya gitti. Karşılaşma 0-0 berabere bitti. Bu sonuçla 9. sıradaki Konyaspor 15, 12. durumda bulunan Antalyaspor 14 puana yükseldi.