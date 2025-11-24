Trendyol Süper Lig’de 13. haftanın kapanış maçında Trabzonspor Başakşehir deplasmanına konuk oldu.

Nefes kesen maçın henüz 7. dakikasında Ebosele, Edin Visca’ya yaptığı sert müdahaleyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve Başakşehir 10 kişi kaldı. Buna rağmen ev sahibi ekip 22. dakikada Selke’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor Felipe Augusto ile 37’de eşitliği yakalasa da devreye girilirken Shomurodov sahneye çıktı ve kafa golüyle Başakşehir’i bir kez daha öne geçirdi.

İkinci yarıda geri dönüş için baskısını artıran Trabzonspor rakip kalede bulduğu üst üste pozisyonlarla Başakşehir’i savunmasını zorladı. Bu bölümde Muhammed Şengezer takımı ayakta tutan kurtarışlara imza attı.

Karşılaşmada üçüncü kez devreye giren VAR’ın uyarısıyla ikinci penaltı kararı çıktı ve Trabzonspor 76’ıncı dakikada Paul Onuachu’nun beyaz noktadan attığı beraberlik golüyle galibiyet için umutlandı.

Bu golden yalnızca bir dakika sonra Ernest Muçi’nin ağları havalandırmasıyla Trabzonspor maçta ilk kez öne geçen taraf oldu. Ancak 90+1’de oyuna sonradan giren Bertuğ Yıldırım skoru 3-3'e getirdi. 100. dakikada yine sahneye çıkan Ernest Muçi attığı harika golle Trabzonspor'a galibiyeti getirdi.

Haftanın final maçında 100. dakikada bulduğu golle sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılan Trabzonspor puanını 28'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Son dakikada yediği golle adeta yıkılan Başakşehir ise 13 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Umut, Kemen, Deniz, Shomurodov, Harit, Selke.

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Vica, Augusto, Onuachu

BAŞAKŞEHİR 3-4 TRABZONSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

11' Ebosele'nin sert müdahalesiyle Edin Visca acı içinde yerde kaldı. Halil Umut Meler önce Ebosele'ye sarı kart gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Halil Umut Meler, sarı kartı iptal edip kırmızı kart çıkardı. Öte yandan Visca oyuna devam edemedi ve yerini Olaigbe'ye bıraktı.

BAŞAKŞEHİR PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

20' VAR, Trabzonspor ceza sahası içerisinde Okay Yokuşlu'nun elle oynadığı gerekçesiyle izleme tavsiyesinde bulundu. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Selke topu ağlara gönderdi.

TRABZONSPOR TEHLİKELİ GELDİ

25' Zubkov'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Felipe müsait pozisyonda şutunda isabeti bulamadı.

TRABZONSPOR FELIPE İLE BERABERLİĞİ YAKALADI

37' Başakşehir savunmasının arkasına kaçan Felipe kaleciyle karşı karşıya kaldı ve Muhammed Şengezer'i mağlup ederek skora eşitliği getiren golü kaydetti.

FELIPE İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

42' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Felipe'nin şutunda Muhammed bu kez gole izin vermedi. Pozisyonun devamında bir kez daha Folcarelli'nin pasında tehlikeli yerde topu önünde bulan Felipe bu kez çerçeveyi tutturamadı.

BAŞAKŞEHİR SHOMOROUDOV İLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

45' Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında yapılan ortaya ön direkte kafayı vuran Shomurodov, topu ağlara gönderdi.

İLK YARI SONUCU: BAŞAKŞEHİR 2-1 TRABZONSPOR

ONUACHU'NUN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

46' Trabzonspor ikinci yarıya hızlı başladı. Olaigbe'nin pasında Onuachu kale önünde topu ağlarla buluşturdu. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

OLAIGBE MUHAMMED'İ GEÇEMEDİ

49' Ceza sahası içerisinde bu kez Onuachu'nun servisinde Olaigbe şutunu çekti. Muhammed harika bir refleksle topu kornere çeldi.

TRABZONSPOR ZUBKOV İLE KALEYİ YOKLADI

50' Pina'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Zubkov topu rakibinden kurtararak kaleyi düşündü. Ancak Muhammed üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

MUHAMMED GOLE İZİN VERMEDİ

54' Kornerden ön direğe yapılan ortaya Felipe kafayı vurdu. Muhammed yakın mesafede yine topu çelmeyi başardı.

TRABZONSPOR PENALTIDAN EŞİTLİĞİ SAĞLADI

71' Zubkov'un kornerden ortasında ceza sahası içerisinde Kemen'in elle oynadığı gerekçesiyle VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Onuachu penaltı vuruşunu gole geçirdi.

TRABZONSPOR ERNEST MUÇİ İLE ÖNE GEÇTİ

77' Trabzonspor Ernest Muçi'nin golüyle maçta ilk kez öne geçti.

BAŞAKŞEHİR UZATMALARDA EŞİTLİĞİ YAKALADI

90+1' Başakşehir kornerden gelen ortada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle eşitliği yakaladı.

MUÇİ MUHTEŞEM GOLLE SKORU TAYİN ETTİ

90+10' Muçi ceza sahası dışından çektiği sert şutla topu 90'a göndererek harika bir gole imza attı. Trabzonspor skoru 4-3'e getirdi.