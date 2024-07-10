Konyaspor Beşiktaş ile temasta

Daha önce Beşiktaş ile görüşmeleri tıkanan ve Slovenya kampına katılmayan Tayfur Bingöl Konyaspor yolunda.

Konyaspor, bu sezon bazı oyuncularla yollarını ayırarak yerli oyuncu kalitesini yükseltmeyi ve farklı mevkilerde alternatifler yaratmayı hedefliyor.

Konyaspor çok yönlü oynayabilen Tayfur'u transfer etmek istiyor. Yeşil Beyazlıların Beşiktaş ile iletişime geçtiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın oyuncuyu bedelsiz bırakmak istememesi nedeniyle, Konyaspor kiralama teklifinde bulundu.

Ancak bu öneri Beşiktaş yönetimi tarafından reddedildi.

Konyaspor teknik direktörü Ali Çamdalı'nın da istediği Tayfur Bingöl için, Konyaspor yönetimi bu hafta Beşiktaş ile resmi görüşmelere devam edecek.

Yeşil Beyazlılar bu hafta transferi tamamlamayı hedefliyor.