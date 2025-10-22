Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Mücadele Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Galibiyet gollerini 21. dakikada Wilfred Ndidi ve 73. dakikada Tammy Abraham attı.
Maçın ikinci yarısında tribünler, 'çözüm süreci'ni protesto etti.
Taraftarların, “Terörist Meclis'te konuşma mı yapar...” ve “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganları maç yayına yansıdı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” demişti.