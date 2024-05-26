Konyaspor Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 38. Haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele için nefesler tutuldu.

Son haftaya Fenerbahçe’nin 3 puan önünde giren Galatasaray bu maçtan en az 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Konyaspor ise Galatasaray’dan 1 puan çıkarırsa ligde kalmayı garantileyecek.

Bu sebeple tüm gözler bu karşılaşmaya çevrilirken eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat mücadelenin kaç kaç biteceğini açıkladı.

İşte Ümit Özat’ın açıklamaları:

"BERABERLİKLE SONUÇLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Ben Konyaspor-Galatasaray müsabakasının 0-0 veya 1-1 beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum ve Galatasaray şampiyon olursa eyvah eyvah rakipleri artık makası kapatamaz. Bundan sonra ligde kimse Galatasaray'dan kolay kolay puan alamaz. Bunu neden söylüyorum? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off oynayacak ve kolay rakip gelecek Artık yıldız oyuncu almalarının önü açık. Yaz transfer döneminde limit sorunu da çekmeyecekler”

"GALATASARAY RAHAT VE ÖNÜ AÇIK"

“Fenerbahçe'de ise kritik bir seçim süreci var. Kimin başkan kimin hoca olacağı belli değil. Aynısını Beşiktaş için de söyleyebiliriz hoca gelecek, yeni kadro yapacaklar, uyum sorunu nasıl olacak? Bunlar hep soru işareti. Kupayı kaybettikten sonra Trabzon'da Abdullah Avcı'nın da koltuğu sallandı. Fatih Tekke sesleri yükseliyor. Tüm bunları düşününce Galatasaray'ın rahat ve önünün açık olduğunu görüyoruz"