Konyaspor istediğini alamadı

Üçüncü etap kamp hazırlıkları için Slovenya’da bulunan Konyaspor, Kranjska Gora bölgesindeki çalışmalarına devam ediyor.

Yeşil-beyazlılar, Slovenya kampındaki ilk karşılaşmasını Hırvatistan 1. Lig takımlarından HNM Gorica ile oynamış ve bu karşılaşmadan 1-1’lik sonuçla ayrılmıştı.

Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Udinese Calcio ile karşılaşan Konyaspor, bu karşılaşmadan ise 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Sportplatz Sankt Michael im Burgenland Tesisleri'nde oynanan mücadeleye Yeşil-beyazlı ekip, sahaya Slowik, Uğurcan, Adil, Calusic, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Pedrinho, Ndao, Prip ve Umut ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarının hemen başında 47. dakikada Lovric’in attığı golle 1-0 öne geçen Udinese mücadeleden de bu skorla galip ayrılan taraf oldu.

Konyaspor’un hazırlık maçını Konyaspor başkanı Ömer Korkmaz, ikinci başkan Adem Bulut ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile takip etti.

Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dördüncü maçında 30 Temmuz Salı günü ise Slovenya ekibi NK Brinje Grosuplje ile oynayacak.

*Recep ÇINAR