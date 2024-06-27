Konyaspor yeni transferini duyurdu

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon küme düşme korkusu yaşayan TÜMOSAN Konyaspor bu kez kadrosunu güçlendirmeye kararlı.

Yeşil-Beyazlı ekip tecrübeli orta saha oyuncusu Ufuk Akyol’u kadrosuna kattı.

Almanya’nın köklü kulüplerinden Stuttgart altyapısında futbola başlayan ve Heidenheim, Fatih Karagümrük ile Antalyaspor formaları giyen 26 yaşındaki yetenekli oyuncuyla, iki yıllık sözleşme imzalandığı kulüp tarafından duyuruldu.

Ufuk Akyol için MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda imza töreni düzenlendi. Organizasyona futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da katılım gösterdi.

Kulühten yapılan açıklamada, "Ufuk, takımımızda 19 numaralı formayı terletecek. Ufuk Akyol'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.