Konyaspor'da 29 milyon lira

Süper Lig'de şampiyon yarın belli olacak.

Lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'la mücadele ederken, Fenerbahçe ise sahasında ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

Bir puan Galatasaray'ı şampiyon yapmaya yetecek. Beraberlik ligden düşme tehlikesi olan Konyaspor'a da yetiyor.

Fenerbahçe'nin ise şampiyon olması için İstanbulspor'u yenmesi, Galatasaray'ın da yenilmesi gerekiyor.

Son maçlar öncesi Konyaspor'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Konyaspor yönetiminin futbolculara geçmiş dönemden de kalan birikmiş 29 milyon lira maaş ödemesini dağıttığı öğrenildi.

Yönetimin futbolcularını böylece motive etmeye çalıştığı ifade edildi.

