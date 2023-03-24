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Konyaspor'dan TFF'ye: Sindirme politikası

Galatasaray'ı konuk ettiği maçla ilgili olarak Konyaspor'a verilen 612 bin 500 TL para cezası Yeşil Beyazlı kulübü harekete geçirdi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 13:05
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Konyaspor'dan PFDK'ya sert tepki gösterdi

Konyaspor'dan TFF'ye: Sindirme politikası
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PFDK'nın verdiği cezaya tepki gösteren Konyaspor Yönetimi, Tahkim Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) verilen 612 bin 500 lira para cezasına tepki gösterdi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, verilen para cezasının şaşkınlıkla karşılandığı ifade edildi.
Ligin 26. haftasında Galatasaray'ı konuk ettikleri maçın ardından kulübe kesilen bu cezanın, adalet ve hakkaniyet duygusundan uzak olduğu savunulan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Üst seviyede saha ve seyirci olayının yaşanmadığı müsabakanın ardından kesilen cezalara anlam veremiyoruz. Kesilen bu cezalar yoluyla Anadolu kulüplerine yönelik sindirme politikasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kulüp olarak kesinlikle kabul etmediğimiz cezalara karşı ivedilikle harekete geçtiğimizi büyük Konyaspor taraftarının bilmesini isteriz. Haklı gerekçelerimizle 24 Mart Cuma günü Tahkim Kuruluna gerekli savunmamızı sunacağız. Konyaspor'umuzun üstün menfaatleri doğrultusunda, haklı mücadelemizi her platformda sonuna kadar sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

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