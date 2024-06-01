Konyaspor'un borcu belli oldu

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, yeşil-beyazlı kulübün borcunu açıkladı ve genel kurula gitmeyeceklerinin altını çizdi. Ömer Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen basın toplantısında sezon değerlendirmesinde bulundu. Korkmaz Konyaspor’un borcu ve kongre kararına ilişkin açıklama yaptı.

Ömer Korkmaz, Fatih Özgökçen yönetiminden 630 milyonla değil, 830 milyon borçla aldıkları kulübün, şu anda borcunun 1 milyar 50 milyon olduğunu vurgulayarak, genel kurula gitmeyeceklerini bildirdi.

Ömer Korkmaz’ın açıklaması şu şekilde:

“Çok şükür süper ligde yolumuza devam ediyoruz. Asıl soru ligde kaldıktan sonra sorulacaktı. Bizde yönetim kurulu arkadaşlarımızla oturduk konuştuk. Nasıl bir yol haritası çizelim. Önümüzde yine bir zorlu süreç bizi bekliyor olacak. Ekonomik ve maddi anlamda daha zorlu bir sezonun bizi beklediğini konuştuk. Yeni bir kongrenin zaman kaybı olacağını ve bunun Konyaspor’a zarar vereceğini düşünerek yola devam etme kararı aldık" dedi. Konyaspor'un borcuna ilişkin açıklama bulunan Korkmaz, "Yeni sezonda tüm şehirden büyük bir fedakarlık bekliyor olacağız. Biz yönetim olarak bu fedakarlığı yapmaya hazırız ve yapacağız. Biz Konyaspor’u aldığımızda borcu 830 milyondu şuanda ise borcumuz 1 milyar 50 milyon civarında borcu var” ifadelerini kullandı.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Ali Çamdalı ile ilgili bir soruya ise yeni sezonda da teknik direktör olarak Ali Çamdalı ile devam edeceklerini de söyledi. Ali Çamdalı, Konyaspor başında toplamda 4 maça çıktı ve bu 4 maçta 5 puan topladı. 1.25 puan ortalaması tutturdu.

Recep ÇINAR