Mourinho Galatasaray'ı takip etmiş

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak Jose Mourinho'nun göreve başlaması, Galatasaray ile olan rekabeti yeni bir boyuta taşıdı.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler Mourinho hakkında gündem yaratan bir iddiada bulundu.

Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gelmeden önce hazırlık yaptığını vurguladı.

Mourinho'nun Sarı Lacivertlilerle anlaşma sürecini aktaran Serdar Ali Çelikler, "Başlangıçta Aziz Yıldırım ile anlaşan Mourinho, Yıldırım'ın sürekli 'Pazartesi geliyor, şu gün görüşeceğiz, bugün imza atacağız' gibi ısrarlı açıklamaları nedeniyle rahatsızlık duymuş.

Bu durum üzerine Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco devreye girerek Mourinho ile video konferans yoluyla görüşmeler yapmışlar. Mourinho'nun mali beklentileri konusunda şüpheleri olan bu üçlü, ona çeşitli sorular yöneltmişler" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A ÖZEL HAZIRLIK

Mourinho, Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Galatasaray hakkında detaylı notlar aldığını vurgulayan Çelikler şöyle devam etti:

Mourinho, 'Derbiyi izledim, ligi tanımak için Galatasaray'ın son maçlarını inceledim. Yardımcılarım da bana destek oluyor. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki potansiyel rakiplerini de inceliyor ve analiz ediyorum' demiş.

Mourinho'nun bu sözleri üzerine Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Branco ikna olmuş ve onunla bir protokol imzalamışlar.