Konyaspor'un transfer yasağı Bosna'dan duyuldu

Recep Çınar / YENİÇAĞ

Bosna-Hersek, Sırbistan ve Slovenya gibi Balkan ülkelerini yakından tanıyan ve bu ülkelerden spor adamlarıyla röportajlar yapan Konyalı Gazeteci Dr. İbrahim Büyükeken, FIFA’nın Konyaspor’a verdiği transfer yasağı ile Bosna basınında çıkan haberleri derleyerek, kamuoyu ile paylaştı.

Büyükeken’in haberine göre Bosna-Hersek’in kardeş kulübü Zeljenicar kulübü ile Amir Hadziahmetovic transferinden payın ödenmemesi yüzünden FIFA’lık olan Konyaspor’a verilen 3 sezonluk geçici transfer yasağı Bosna basınında geniş yer buldu. Bosna-Hersek’in önde gelen medya kuruluşlarından Avaz, Klix.ba, Radia Sarajevo, etto.ba, startbih.com, sportsport.ba’da FIFA’nın Tümosan Konyaspor’a verdiği geçici transfer yasağına geniş yer ayırdı.

Bosna spor basını Konyaspor ve Zeljezničar arasında yaşanan FIFA krizini gündeme taşıdı. Bosna-Hersek medyası, Konyaspor’a verilen transfer yasağı cezasının çok acımasız olduğu yorumunda bulundu. Haberlerde Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ’ın “Bu ceza sportif değil. Ancak FIFA önümüze gelen iddiaları kabul etti. Ödemeleri yapacağız ve transfer tahtamızı mümkün olan en kısa sürede açacağız” açıklamalarına da yer verdi.

TRANSFER YASAĞI BOSNA BASININDA GENİŞ YER BULDU

Bosna medyası Konyaspor’un bazı futbolcuların alacaklarının bir kısmını almaması, Robert Rubiç’in geldiği Rijeka ekibine bonservisinin yarısını ödememesi ve Amir Hadziahmetovic’in eski takımı Zeljeznicar’a transferde yüzde 15 pay ödemesi yapılmaması yüzünden Konyaspor’a 3 sezon boyuncu geçici transfer yasağı getirildiğini yazdı. Haberlerde; Konyaspor’un Zeljeznicar’a Amir Hadziahmetovic’in transferinden dolayı yüzde 15’lik payı ödemek zorunda olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca Konyaspor’un toplam 480 bin Euro ödeyeceği belirtildi.

KONYASPOR BOSNA’DA İMAJ KAYBI YAŞADI

FIFA’nın bu kararı Konyaspor ile Yugoslavya döneminden bu yana kardeş kulüp olan Zeljenicar ile de güven krizine neden oldu. Ödemelerin zamanında yapılamaması yüzünden Konyaspor maddi ve manevi anlamda zarar gördü. Bosna-Hersek ile güçlü bağları bulunan Konya’nın imajı da büyük zarar gördü. Konyaspor 2 yıl önce Zeljenicar ile Saraybosna’da dostluk maçı oynamıştı. Geçmişte Zeljenicar forması giyen Amir Hadziahmetovic, Rijad Bajic gibi futbolcular Konyaspor’da futbol oynadı. Amar Rahmanovic, Dany Milosevic, Marin Anicic, İbrahim Şehiç, Elvir Balic gibi Boşnak futbolcular Konyaspor’da uzun yıllar top koşturdu.

FATİH ÖZGÖKÇEN DÖNEMİNİN BORÇLARI

Yeşil-beyazlı kulübün Beşiktaş’a transfer olan Amir Hadziahmetovic’in transferinde eski takımı Zeljeznicar’a pay ödemediği bu nedenle kulüp tarafından FIFA’ya şikâyet edildiği ifade edilmişti. Fatih Özgökçen döneminde yapılan şikâyet yüzünden zor günler geçiren Konyaspor, Zeljenicar’a olan ödemeyi bir türlü yapamadı. Şikâyet konusunda FİFA Konyaspor’u mahkûm etti ve Konyaspor’a 3 sezon transfer yasağı getirildi.

KOVACEVİC: O PARA ÇOK GÜVENİYORDUK

Zeljeznicar Kulüp Başkanı Edis Kovacevic Amir Hadziahmetovic’in Beşiktaş’a transferinden sonra kendilerine yapılması beklenen ödemenin aylar yapılmadığını ve bu yüzden kulübün de mağdur olduğunu açıklamıştı. Boşnak ekibinin Başkanı Edis Kovaceviç, “Konyaspor’dan parayı hiç alamadık. O dosya FIFA'ya verildi. Çünkü gördük ki ortada bir haksızlık var. Temmuz'un ikinci yarısında bir karar çıkmasını bekliyoruz. O para gelmedi. Bu yüzden bizim için birçok şeyi alt üst oldu. Çünkü biz o paraya güveniyorduk” açıklamasında bulunmuştu.

BEŞİKTAŞ YÜZDE 20 ÖDEME YAPACAKTI

Bosnalı oyuncu geçen sezon devre arasında Kulübü'ne 3 milyon 200 bin Euro’ya Beşiktaş’a transfer olmuştu. Beşiktaş’ın Konyaspor’a ödemeyi zamanında yapmaması yüzünden hem Bosna ekibi hem yeşil beyazlılar mağdur oldu.

