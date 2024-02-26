KOOP-DES Programı'na başvurular 30 Mart'a kadar yapılabilecek

Program kapsamında 2023’ün sonuna kadar kadın kooperatifleri özelinde destek sağlandığı belirtilen paylaşımda, 2020-2023 döneminde 628 kooperatifin 663 projesi için sağlanan destek tutarının 76 milyon TL’yi bulduğu ifade edildi.

Paylaşımda, 2023-2024 yılı destek tutarları ile artış oranlarına ilişkin infografik de arasında yer aldı.

Açıklamaya göre, makine/ekipman ve demirbaş alımı desteği 200 bin TL’den 400 bin TL’ye, sergi ve fuar desteği 30 bin TL’den 60 bin TL’ye, bir personel için istihdam desteği 103 bin TL’den 204 bin TL’ye, iki personel için istihdam desteği ise 206 bin TL’den 408 bin TL’ye yükseltildi.

Programa, Bakanlığın çatısı altında faaliyet gösteren tüm kooperatifler ile üst birlikler başvuruda bulunabilecek.