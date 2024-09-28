Kopan kaya parçası otomobile düştü

Sinop'un Ayancık ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçası park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Olay, Yalı Mahallesi Gazhane Caddesi'nde meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya, yol kenarında park halindeki araca çarparak hasar verdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, olay sırasında aracın içinde kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Hasar gören otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekipleri de bölgedeki temizleme çalışmalarını tamamladı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan olay sonrası, bölge sakinleri benzer olayların önlenmesi için yetkililerden tedbir alınmasını talep etti.