Köpeğe çarpıp dere yatağına uçtu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Köpeğe çarpıp dere yatağına uçtu

Samsun'da Atakum ilçesinde giderken yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra savrularak dere yatağına düşen aracın sürücüsü Ceyda Sinem S. (23), yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sularında Samsun – Ankara karayolunun Atakum ilçesi Gürgendağ yakınlarında gerçekleşti.

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Aktarılanlara göre Ceyda Sinem S. yönetimindeki 55 AOA 763 plakalı araç seyir halindeyken, yola birden köpek fırladı. Ceyda Sinem S.’nin ani manevra yapmasına rağmen köpeğe çarptıktan sonra yoldan çıkan araç dere yatağına düştü.

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Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, bölge trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildikten sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu ancak köpeğin öldüğü öğrenildi.

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