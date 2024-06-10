Köpeğe cinsel istismarda bulunurken yakalandı. İlahiyat fakültesinde skandal

Kaynak: ANKA
Köpeğe cinsel istismarda bulunurken yakalandı. İlahiyat fakültesinde skandal

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan bir şahıs, tuvalete soktuğu köpeğe cinsel istismarda bulunurken öğrenciler tarafından yakalandı. Rektörlük tarafından başlatılan soruşturma sonrası, temizlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tuvaletinde köpeğe istismar ettiği esnada öğrenciler tarafından suçüstü yakalanan temizlik personeli, başlatılan soruşturma sonrasında görevden uzaklaştırıldı.

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KÖPEĞİ TUVALETE GÖTÜRÜP İSTİSMAR ETTİ

7 Haziran tarihinde Harran Üniversitesi’nde gerçekleşen olayda, rektörlük binasında temizlik personeli olarak görev yapan şahsın Veteriner Fakültesi’nde bulunan bir köpeği alıp, İlahiyat Fakültesi’nin tuvaletine götürerek cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Köpeğin istismar edildiğini gören öğrenciler, durumu üniversite yetkililerine haber verid. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan temizlik görevlisi, emniyetteki sorgusundan sonra serbest bırakıldı.

Harran Üniversitesi Rektörlüğü'nün, konuyla ilgili başlattığı soruşturma sonrasında temizlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı.

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