Köpeğiyle tatilde! Merve Oflaz'ın fit görüntüsü gündem oldu

Editör: Özlem KIRAL

2010 yılında katıldığı Survivor yarışmasında şampiyon olarak adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Merve Oflaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde 2017-2021 yılları arasında Bahar Komiser'i canlandıran Merve Oflaz, tatil sezonunu açtı.

Merve Oflaz, önceki gün plajda görüntülendi. Oflaz, İlerleyen saatler de köpeği Kızım ile birlikte denize girerek oyun oynadı.

Ünlü isim, daha sonra tek başına yüzdükten sonra duş alarak locasına geçti.