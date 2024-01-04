Köpek ailenin 119 bin TL'sini yedi. Dışkısından çıkan paraları birleştirdiler

ABD'denin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Clayton ve Carrie Law çifti bankadan çektikleri 4 bin doları (yaklaşık 119 bin TL) eve getirdi.

Parayı eve bıraktıktan sonra ev işleriyle meşgul olan çift bir anda normalde çok sakin olan kaniş cinsi köpeğin para destelerini ağzına alarak kemirdiğini fark etti.

Mutfak masasına bıraktığı paraların kaybolduğunu fark eden 33 yaşındaki Carrie, "Bir anda Clayton bana bağırarak, köpeğimizin 4 bin doları yediğini söyledi. Duyduklarıma inanamadım, neredeyse kalp krizi geçiriyordum" ifadelerini kullandı.

Köpekleri Cecil'in çok sakin bir mizacı olduğunu ve hiç objeleri ve oyuncaklarını kemirmediğini söyleyen Carrie, bu paranın çiftin ortak hesabından çekildiğini ve kendileri için çok büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Durumu fark ettikten sonra veteriner ile konuşan çift köpeklerinin çiğnediği ve yediği paraları toplamaya başladı. Köpeğin paraların bir kısmını sindirmeye başladığını ve tuvaletini yapınca da çıktığını söyleyen çift geri kalan paranın ise köpek kusunca toplandığını anlattı.

Carrie, "Paralar çok kötü kokuyordu ama bu paraları kurtarmamızın tek yolu buydu. Mucizevi bir şekilde 4 bin doların büyük çoğunluğunu kurtarmayı başardık" dedi.

Çift, 4 bin dolardan sadece 450 doları birleştiremediğini söyledi.

ABD medyasına açıklama yapan çift, banka şubesi ile iletişime geçtiğini bu tür kazaların olduğunu ve paralar üzerindeki seri numarası göründüğü sürece paraları geri alabileceklerini aktardı.