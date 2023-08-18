Köpek balığının midesinde insan kalıntıları bulundu

Arjantin'in Chubut eyaletinde 32 yaşındaki 3 çocuk babası Diego Barria, 18 Şubat'ta kayıplara karıştı. En son arazi aracıyla Chubut görülen Barria için arama çalışmaları devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Bölgedeki balıkçılar tarafından yakalanan 3 köpek balığından birinin midesinde insan kalıntıları bulundu.

KALINTILARDA TESPİT EDİLEN DÖVME BARRİA’YA AİT

Kayıp Barria'nın soruşturmasıyla ilgilenen polis Daniela Millatruz, Barria'nın ailesinin kalıntılarda tespit edilen bir dövmenin Barria'ya ait olduğunu söylediğini belirtti. Aile, kimlik tespitinin sağlanması için kalıntılar ile DNA testi yaptıracak.



Barria'nın aracı kaybolmasından 2 gün sonra bir sahil kenarında kaza yapmış halde bulunmuştu. Comodoro Rivadavia polis departmanı şefi Cristian Ansaldo ise, Barria'nın kazanın ardından gelgitlerin fazla olduğu bölgede denize sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söylemişti.