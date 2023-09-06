Köpek balıkları tekneye saldırdı. Denizin ortasında can pazarı

Avustralya'nın kuzeydoğu kıyısındaki Mercan Denizi'nde içinde 3 kişinin olduğu şişirilebilir katamarana köpekbalığı saldırısı gerçekleşti.

Köpek balıkları tekneye saldırdı. Denizin ortasında can pazarı

Uydu fotoğrafları ve Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA) web sitesinde yer alan bir video, yatın kıç kısmının büyük bir kısmının parçalandığını gösteriyor.

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AMSA, yaptığı açıklamada, "Gemi Vanuatu'dan ayrıldı ve temas kurulduğunda Cairns'e (Avustralya) doğru yola çıktı. Birkaç köpekbalığı saldırısından sonra geminin her iki gövdesi de hasar gördü." dedi.

Kurtarma ekipleri, Çarşamba sabahı erken saatlerde dünya çapında bir keşif gezisine çıkan dokuz metrelik şişirilebilir katamaran Tion'a kayıtlı bir acil durum konumlandırma işaretine müdahale etti. Yat, Mercan Denizi'ndeki Cairns'in yaklaşık 835 km (519 mil) güneydoğusunda bulunuyordu.

AMSA, kurtarmayı başarıyla gerçekleştiren Panama bayraklı bir araç taşıyıcısından yardım istedi.

AMSA, iki Rus ve bir Fransız vatandaşı olan üç yolcunun Perşembe günü Brisbane'e varacağını söyledi.

Rusya ve Sibirya'yı tanıtmayı amaçlayan ve iki yıl önce başlayan yolculuğun sözcüsü Anna Kosikhina, teknedeki üç adamın zarar görmediğini söyledi.

"Hepsi sağlamdı. Kimse yaralanmadı" dedi.

Kosikhina, bunun yolculuktaki ilk kaza olmadığını, önceki bir geminin direksiyon cihazının Şili'den Paskalya Adası'na yapılan bir önceki etapta arızalandığını söyledi.

Mürettebat, keşif gezisine aynı üreticinin birkaç yıldır adada depolanan şişirilebilir katamaranıyla devam etti.

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