Köpek dövüştürenlere drone destekli operasyon

Afyonkarahisar'da jandarmadan köpek dövüştürenlere operasyon düzenlendi.Baskın drone destekli olarak gerçekleştirildi. 30 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Şuhut, İhsaniye, İscehisar ve Bolvadin ilçelerinde köpek dövüşleri yapılacağı yönünde istihbaratı değerlendirdi ve bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, drone destekli yaptıkları operasyonda, köpek dövüşünü ve bahisleri organize eden 2 kişi, 15 köpek sahibi ve 13 bahis oynayan şüpheliyi dövüş alanından kaçmaya çalışırken yakaladı.

15 köpek koruma altına alınırken, savcılıkça başlatılan soruşturma sürüyor.