Köpek parfümü satışa sunuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Köpek parfümü satışa sunuldu

Dünyaca ünlü İtalyan moda markası Dolce & Gabbana, köpeklere yönelik bir parfüm piyasaya sürdü.

Tasarımcı Domenico Dolce, sadık köpeği Fefé için bir parfüm yaratmak üzere parfümcü Emily Copperman ile iş birliği yaptı.

Çalışmalar sona erdiğinde Fefé adını taşıyan parfüm ortaya çıktı. Yapılan açıklamada parfümün içeriği ylang kozası, misk ve sandal ağacından oluşuyor.

Dolce & Gabbana'nın resmi internet sitesinde satışa parfüm hakkında verilen bilgide "Ben kırılganım, çekiciyim, özgünüm, şehvetli, esrarengiz, asi, yenilikçi, karşı konulmaz ve safım. Çünkü ben sıradan bir köpek değilim. Ben Fefe'yim" ifadelerine yer verildi.

Dolce & Gabbana, Fefé parfümünden elde edilecek gelirin köpeklere yardım etmek için kullanılacağını duyurdu.

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