Ankara'da sahiplendiği köpekleri, cinsel istismarda bulunup öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan doktor Muhammet Mustafa Duman davasından emsal karar çıktı.

Hastanede doktor olan Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde oturduğu evde öldürdüğü iddiasıyla 29 Nisan'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Şüphelinin, yavru köpekleri koli içerisinde ikametine götürüp, evde cinsel istismarda bulunduktan sonra parçalara ayırarak öldürdüğü belirlendi. Yapılan dijital incelemeler ve bilirkişi raporuna göre Duman'ın köpekler ve diğer hayvanlara yönelik cinsel istismar içerikli yaklaşık 43 bin müstehcen görüntüyü kaydettiği belirlendi. Mahkemede, 'doktor'un ‘müstehcenlik’ suçunu işlediği kanaatine varıldığı ifade edildi.

9 YIL 9 AY HAPİS

Ankara Batı 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4’üncü duruşması bugün görüldü.

Savcı, sanığın eylemleri nedeniyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet ve müstehcenlik suçlarını işlediğinin anlaşıldığını bu kapsamda, 'Müstehcenlik' ve 'Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Duman, köpekleri öldürme suçundan 5 yıl 2 ay, hayvanlara cinsel istismar suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası ile 20 bin 550 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Duman'a müstehcenlik suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 TL adli para cezası verildi ve bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Kararın hayvanlara şiddet, hayvan cinayetleri ve hayvana cinsel istismar suçları davalarına emsal teşkil etmesi bekleniyor.