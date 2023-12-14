Köpek terörü bitmiyor. Başıboş köpekler yolda yürüyen Medine teyzeye saldırdılar

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye'de son günlerde yaşanan saldırılarına Muş'ta bir yenisi daha eklendi. Yolda yürürken saldırıya uğrayan Medine Kızıltaş'ı (79) köpeklerin elinden mahalleli kurtardı. Yaralanan Kızıltaş hastaneye kaldırıldı.

Gün geçmiyor ki Türkiye’nin çeşitli illerinden başıboş köpek saldırısı haberi gelmesin. 7'den 70'e tüm vatandaşlara büyük korku yaşatan sokak köpekleri, saldırılarıyla bazen ölüm ve ağır yaralanmalara neden oluyor. Bunun en yakın örnekleri geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşanmıştı.

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YOLDA YÜRÜRKEN KÖPEKLER SALDIRDI

Son günlerde yaşanan saldırılarına Muş'ta bir yenisi daha eklendi. 79 yaşındaki Medine Kızıltaş, Varto ilçesine bağlı Yukarıalagöz Mahallesi'nde 12 Aralık'ta yolda yürüdüğü sırada köpeklerin saldırına uğradı.

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HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Ellerinden ve bacağından yaralanan Kızıltaş’ı gören yakınları ve mahalle sakinleri, köpekleri taşlarla güçlükle uzaklaştırdı. Hastaneye kaldırılarak yaraları sarılan ve kontrolleri yapılan Kızıltaş'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

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HASTANEDEN AÇIKLAMA

Muş Devlet Hastanesi'ne getirilerek Kızıltaş'ın kontrollerini yapan plastik ve estetik cerrahı uzmanı Dr. İlkay Şamil Beydilli, kadının bacaklarında ve ellerinde geniş yaralarının olduğunu açıkladı.

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KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN HASTA SAYISI ARTTI

Kızıltaş'ın olayın ardından Muş Devlet Hastanesi acil servisine getirildiğini ifade eden Beydilli, "Kuduz şüphesi nedeniyle ilk geldiği zaman kısmi bir onarım yaptık. Şimdi kontrole çağırdık. Son dönemlerde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan hasta sayısı arttı. Çocuk ve yaşlı kişiler köpeklerin saldırısına uğruyor. Muayene ederek dokuların büyük kısmını onaracağım. Daha sonra hastamızın kuduz aşıları yapılacak. Yaşının ileri olması nedeniyle risk daha da artıyor. Orada daha kötü sonuç olabilirdi." ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Başkentte okula giderken sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 16 yaşındaki Ahmet Furkan Tanrısever, öğretmenin sopayla müdahalesi sonucu kurtarılmıştı. Bacağından yaralanan Tanrısever, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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