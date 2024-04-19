Köpekçi Nuri Efe heykeli yandı; 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Kaynak: DHA
Köpekçi Nuri Efe heykeli yandı; 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
Denizli'nin Tavas ilçesinde, Milli Mücadele döneminin önde gelen simalarından biri olan 'Köpekçi Nuri Efe'ye adanmış heykel, çıkan yangında büyük zarar gördü.

Tavas ilçe girişinde bulunan Köpekçi Nuri Efe Parkı'nda gerçekleşen olayda, 16 Nisan'da saat 22.00 sıralarında başlayan yangın, Tavas Belediyesi tarafından 2018 yılında dikilen 6,5 metre boyundaki heykeli etkiledi.

Heykelin bulunduğu parkta çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla müdahale edilen bir itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı.

Polis ekipleri, yangının kundaklama olabileceği şüphesiyle çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Araştırmalar sonucunda, yangının söz konusu heykeli ateşe verilerek çıkarıldığı şüphesi üzerine, 14 yaşındaki A.D. isimli bir çocuk gözaltına alındı.

Polis sorgusunda, A.D.'nin heykelin bulunduğu parkta yaktığı ateşin kontrolsüzce yayılarak heykele zarar verdiğini itiraf ettiği belirtildi.

A.D. serbest bırakılırken, ailesinin heykelin onarım masraflarını üstlendiği öğrenildi.

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