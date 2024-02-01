Köpeklerden sonra bir de bunlar çıktı! Hem saldırıyorlar hem de kuduz hastalığı yayıyorlar

Trabzon’un Araklı ilçesinde son bir aydır kurt saldırıları arttı. Yaşanan kurt saldırıları sonucu toplam 52 adet küçükbaş hayvan ahırlarında kurt saldırıları sonrasında telef olurken, 8 hayvan ise bu saldırılardan yaralı kurtuldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, Doğu Karadeniz’de son günlerde artan kurt saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu mevsimde kurt saldırılarının çokça karşılarına çıkmaya başladığını ifade eden Prof. Dr. Şağdan Başkaya, "Türkiye’de kurt popülasyonları azalış eğiliminde değil, aksine belli bölgelerde artış eğiliminde. Böyle olunca da saldırılar kaçınılmaz oluyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE’DE KURT POPÜLASYONLARI ARTIŞ EĞİLİMİNDE"

Kurtların kuduz hastalığının yayılmasında da etkili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Başkaya, “Türkiye’de ne kadar kurt var ? Türkiye’deki kurt popülasyonu ne durumda ? dünyadaki kurt popülasyonu ne durumda? Buna baktığımız zaman dünyada bu hayvanın yaygın bir tür olduğunu görmekteyiz. Kuzey Amerika’da, Avrupa’da, Asya’da, Arap yarımadası dâhil olmak üzere kurt dünyada yaygın bir tür ve bulunduğu bölgelerde de popülasyonları durağan durumda yani ne artış eğilimi gösteriyor ne de azalış. Ancak Türkiye’de kurtlar bol ve popülasyonları azalış eğiliminde değil aksine belli bölgelerde artış eğiliminde. Böyle olunca da saldırılar kaçınılmaz oluyor” dedi.

"BAŞIBOŞ KÖPEKLER AYNI KURTLAR GİBİ SÜRÜLER OLUŞTURMUŞ DURUMDA"

Hayvancılığı geliştirmek isterken ortaya Kurt sorunu çıktığını belirten Başkaya, bu saldırılardan hayvancılık yapanların çok zarar gördüğünü vurguladı. Başkaya, "Hayvancılığı geliştirmek isterken bir de karşımıza kurt sorunu çıkıyor. Kurt’a karşı çoban köpekleri besliyor veya çobanlarımız çeşitli tedbirler alıyor yine de kurt popülasyonlarının fazla olduğu yerlerde dünyanın gelişmiş ülkelerinde yapılan yırtıcıyla mücadelenin yapılması gerekiyor. Biz bunu Yaban Hayatı Ekolojisi Yönetimi Bölümü olarak öneriyoruz, bir uzman hoca olarak öneriyorum. Ancak kamuoyunda karşınıza STK’lar çıkıyor. Aynı STK’ların yurt şubeleri var, Amerika şubeleri var. Orada yırtıcıyla kontrol mekanizması işlerken yırtıcıya karşı mücadele yapılırken, bizde tam tersini önerebiliyorlar. Bir başka derdimiz de, kurtlar kuduz taşıyan bir tür olduğu için sıkıntı oluşturuyorlar. Başıboş köpeklerle, çakallarla da çiftleşebiliyorlar bu başıboş köpek sorunu bu sefer kurtlarla beraber sarmal hale gelmiş durumda. Yaban hayatında doğada başıboş köpekler aynı kurtlar gibi sürüler oluşturmuş durumda” açıklamasında bulundu.