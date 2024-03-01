Köpeğin ısırdığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kim durduracak bu köpek terörünü? Bu tehlikeye kim dur diyecek?

Kaynak: DHA
Köpeğin ısırdığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kim durduracak bu köpek terörünü? Bu tehlikeye kim dur diyecek?
Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı. Çocuk, başından ve kolundan ağır yaralandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çadırların bulunduğu bölgede meydana gelen olayda, iple bağlı olan bir köpek, yanına kendisini sevmeye gelen 7 yaşındaki Yakup A.'ya saldırdı.

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AĞIR YARALANDI

Yakup A., başından ve kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan Yakup A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri köpeğin sahibi A.H.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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