Köpeklerin boynuna ip bağlayıp sürüklediler. Belediye görevlileri bunu yaparsa

Ordu’da Belediye görevlileri, sokaktaki köpekleri toplamak için boyunlarına ip bağlayıp kamyonete doğru sürükleyerek bindirmeye çalıştı. Sokak köpeklerine yapılan işkence görüntülerini gören Ulubey Belediyesi 2 personeli açığa aldı.

Köpeklerin boynuna ip bağlayıp sürüklediler. Belediye görevlileri bunu yaparsa

Ulubey Belediyesi, başıboş sokak köpekleri ile ilgili şikayetler üzerine ilçe merkezindeki sahipsiz köpeklerin toplanmasına karar verdi.

BOYUNLARINA İP BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİLER

Zabıta müdürlüğü harekete geçerek sokakta başıboş gezen 3 köpeğin boynuna ip bağlayarak kamyonete kadar sürükledi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Şikayet üzerine Ulubey Belediyesi, 2 personeli açığa alarak, disiplin soruşturması başlattı.

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"GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DERİNDEN YARALADI"

Konuya ilişkin belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "20.09.2023 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında sokak hayvanlarımız ile ilgili paylaşılan görüntüler bizleri derinden yaralamıştır. İlçe merkezinde başı boş gezen sokak köpekleri ile ilgili belediyemize ulaşan şikayetler üzerine Ulubey Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 3 adet sahipsiz sokak hayvanı gerekli tıbbi bakımlarının yapılması amacıyla toplanarak, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne teslim edilmiştir. Bahse konu sokak hayvanlarımızın alınması ve toplanması esnasında üzücü görüntülere sebep olan personeller hakkında gerekli disiplin soruşturması başlatılmış olup, ilgili personeller açığa alınmıştır. Ulubey Belediyesi olarak, her daim can dostlarımızı en iyi şekilde bakmaya, hasta ve yaralı olanları iyileşinceye kadar misafir etmeye ve tüm imkanlarımızı onlar için seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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