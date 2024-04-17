Köpeklerin kovaladığı vaşak çareyi ağaca tırmanmakta buldu

Topçuyeniköy'de hayvanlarını otlatan Yusuf Çınar'ın köpekleri, bir anda beliren vaşağı kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçan vaşak ise bir ağacın tepesine sığındı.Çınar'ın köpekleri uzaklaştırmasının ardından ağaçtan inen vaşak, hızla bölgeden uzaklaştı. Hayvanları otlattığı sırada köpeklerin ağaçların arasından bir hayvan çıkarttığını ve ilk başta kurt sandığını anlatan Çınar, "Yanına doğru gittiğimde hayvanın vaşak olduğunu anladım." dedi. Cep telefonu kamerasını çalıştırdığını belirten Çınar, "Vaşak bu dağlarda zor bulunan, nesli tehlike altında olan bir hayvan. Köpekler yanından ayrılmıyordu, sürüyü uzaklaştırdığımızda köpekleri elimizle tuttuk. O anda vaşak dağa doğru kaçtı." diye konuştu.