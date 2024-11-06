Köpeklerin saldırısına uğradı! Ekipler kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köpeklerin saldırısına uğradı! Ekipler kurtardı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yiyecek aramak için ilçe merkezine indiği düşünülen tilkinin köpekler tarafından saldırıya uğrayıp yaralanınca fabrikanın bahçesine sığındı. Ekipler, tilkinin sığındığı yerden kurtararak tedavi merkezine götürdü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan tilki fabrikaya sığındı. Tilki, belediyenin merkezinde tedavi altına alındı.

Çayboyu Sokak üzerinde akşam saatlerinde bir fabrikanın bahçesine yaralı bir tilki sığındı. Tilki, işçiler tarafından fark edilince ekiplere haber verildi. Yiyecek aramak için ilçe merkezine indiği düşünülen tilkinin köpekler tarafından saldırıya uğrayıp yaralanınca fabrikanın bahçesine sığındığı öğrenildi. İşçilerin ihbarı üzerine belediyenin Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri fabrikaya gelerek tilkiyi bulunduğu yerden çıkarttı. Tilki, tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü.

Muayenede, ayağında yaralar olduğu tespit edilen tilkinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Köpeklerin saldırısına uğradı! Ekipler kurtardı

Köpeklerin saldırısına uğradı! Ekipler kurtardı

Köpeklerin saldırısına uğradı! Ekipler kurtardı

Köpeklerin saldırısına uğradı! Ekipler kurtardı

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