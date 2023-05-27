Köpeklerin saldırısına uğrayan üniversiteli: Sürü halinde üzerime geldiler

Şanlıurfa’da eve gitmek için durakta otobüs beklerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi Bünyamin Sağlam (19), yaralandı.

Köpeklerin saldırısına uğrayan üniversiteli: Sürü halinde üzerime geldiler

DHA’nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Bünyamin Sağlam eve gitmek için durakta otobüs beklerken, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sağlam, çevredekiler tarafından kurtarılarak çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bünyamin Sağlam, "Okuldan çıktım ve eve gitmek için durağa geldim. Otobüs beklerken köpekler sürü halinde üzerime geldi, bu sırada yere düştüm ve köpekler beni ısırmaya başladı. Çok korktum. Beni görenlerin yardımıyla köpekler kaçtı" dedi.

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