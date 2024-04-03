Köpeksiz sürüye kurt girer atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Köpeksiz sürüye kurt girer atasözünün anlamı nedir?
Köpeksiz sürüye kurt girer atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Köpeksiz sürüye kurt girer atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Koruyucusuz bir topluluğa, bekçisiz ülkeye düşman saldırır anlamına gelen bir atasözüdür.

Bir grup topluluğun, bir yöneticisi, toparlayıcısı olması gerektiğini belirtmek amacıyla kullanılır.

Koruyucusu yöneticisi olmayan yerlerin, toplulukların dağılması kolaydır. Düşmana karşı savaşacak, topluluğu savunacak, hakları müdafaa edecek kimse olmayınca düşmanın her istediği yapılacaktır.

KÖPEKSİZ SÜRÜYE KURT GİRER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Size söylemiştim 'Buraya iyi bir yönetici koymak lazım, bu adam yapamıyor' diye, dinlemediniz. İşte dinlemezseniz böyle olur, köpeksiz sürüye kurt girer."

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