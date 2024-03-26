Köpekten kaçarken ölen Mahra'nın babası 'kızım Kedi Eros kadar konuşulmadı'

Kaynak: DHA
Köpekten kaçarken ölen Mahra'nın babası 'kızım Kedi Eros kadar konuşulmadı'
Antalya’da 2 yıl önce köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak yaralanan ve 23 gün sonra hayata veda eden 9 yaşındaki Mahra’nın babası kamuoyuna tepki göstererek “Kedi Eros'un 6 dakika işkence edildiği, acı çektiği dava gündem oldu, Türkiye bunu günlerce konuştu. 23 gün acı çeken Mahra'mın acısı bu kadar konuşulmadı” dedi.

Antalya’nın Serik ilçesinde 5 Mart 2022 tarihinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp ağır bir yaralanan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, 28 Mart tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Acılı aile, kızlarının hayatını kaybetmesinin ardından bu olayda parmağı olduğu düşündükleri; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Serik ilçe belediyesine dava açmış, dava sonucunda 3 milyon 920 bin lira tazminat kazanmıştı.

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KIZIM KEDİ EROS KADAR GÜNDEM OLMADI

Hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar’ın babası ceza davasının halen sürdüğünü ve Serik Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü aleyhinde açılan davanın sonucunu beklediğini belirterek, mahkemeye önce insan diyen herkesi davet etti.antalya-mahranin-babasi-kedi-eros-dava-31105-4.jpg

Bugün görülen dava için konuşan Baba Murat Pınar, kızının geçtiğimiz aylarda dakika boyunca dövülerek öldürülen kedi Eros kadar gündem olmadığını ifade ederek sitemini şu sözler ile açıkladı:

"Bir kedi Eros'un 6 dakika işkence edildiği, acı çektiği dava gündem oldu. Türkiye bunu günlerce konuştu. 23 gün acı çeken Mahra'mın acısı bu kadar konuşulmadı. Davamızın arkasındayız. Ceza davasının olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.antalya-mahranin-babasi-kedi-eros-dava-31105-2.jpg

Savcılarımız gereken her şeyi yapıyor. 26 Mart Salı günü Serik Adliyesi'nde saat 10.20'de Mahra Melin Pınar'ın davası var.

Biz orada olacağız. Birçok sevenimiz, gönüllülerimiz, dostlarımız orada olacak. Katılmak isteyen, gelmek isteyen, 'önce insan' diyen herkesi de bekliyoruz.

Davamızın bir an evvel sonuçlanması için yüce adaletimize güveniyoruz. Gerekli yargılamaları yapıp, cezaları verip davayı sonuçlandırmasını bekliyoruz"

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