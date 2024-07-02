Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacak mı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacak mı?

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dijital Dönüşüm Ofisi, köprü, tünel ve otoyol geçişlerinde ücret artışı olup olmayacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM), köprü, tünel ve otoyol geçişlerinde ücret artışı olacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Sosyal medya platformlarında yayılan ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı öne sürülen zamlarla ilgili spekülasyonlar, DDM tarafından yapılan resmi açıklama ile yalanlandı.

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İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren DDM, konuyla ilgili olarak X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu haberlerin ve paylaşımların gerçek dışı olduğunu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

DDM'nin açıklamasında;

Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşan ve 1 Temmuz'dan itibaren köprü, tünel ve otoyol geçişlerine ilişkin yeni ücret tarifesi olduğu iddialarını yalanladı. Resmi açıklamaya göre, söz konusu iddiaların aksini teyit ederek, 1 Temmuz itibarıyla bu tür bir ücret güncellemesinin gerçekleştirilmediğini bildirdi. Vatandaşların doğru bilgiye ulaşabilmesi için, 15 Mayıs 2024 tarihinden bu yana geçerli olan mevcut geçiş ücretlerinin Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde net bir şekilde ifade edildiği belirtildi.

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