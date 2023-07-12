Köprü ve otoyollara KDV zam geldi. İşte yeni ücretler

İktidarın KDV oranı zammı A'dan Z'ye zam olarak üzerimize yağmaya devam ediyor. Gıdadan, temizliğe, eğitimden, eğlenceye, akaryakıttan suya kadar sağanak gibi üzerimize yağan zamlara şimdi de köprü ve otoyollara gelen zam eklendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.

Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL’ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.