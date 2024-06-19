Köprüde intihara kalkışan adamı polis böyle ikna etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köprüde intihara kalkışan adamı polis böyle ikna etti

Aksaray'da alkollü bir kişi köprülü üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. Devriye gezen polis ekipleri intihara kalkan kişiyi fark etti ve ikna ederek kurtardı.

Olay, E90 karayolu Kapadokya Bulvarı'ndaki Sanayi Köprülü Kavşağı'nda gerçekleşti. Aktarılan bilgelere göre, karayolundaki trafik akışını kontrol etmek amacıyla devriye gezen polis ekibi köprülü kavşaktan geçtiği sırada bir adamın bariyerleri aşarak köprünün demirlerine çıktığını gördü.

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Ekipler, köprüden atlamaya kalkın adamı ikna etmeye çalıştı. Alkol aldığını belirten 43 yaşındaki İ.Ç.'ninikna etmek için polisler dakikalarca dil döktü. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerini ilk önce geri çeviren adam tekrar intihar etmek istediğini söyleyince, trafik polisleri, "Değer mi? Yani hiç değer mi?" diyerek şahsı hem intihardan vazgeçirdi.

Polisler ayrıca adamı tedavi olmaya da ikna etti. Polislerden ambulansa kadar eşlik etmelerini isteyen adam köprüden indirilerek ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan şahsın 1.78 promil alkollü olduğu tespit edilirken kaçak alkol içtiğini belirten adam travma ünitesinde müşahede altına alındı.

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