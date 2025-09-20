Köprüler yıkıldı, yollar kapandı, insanlar mahsur kaldı. Rize kabusu yaşıyor

Doğu Karadeniz bölgesini 2 gündür etkisini altına alan yağışlar Rize'de hayatı kabusa çevirdi. Ardeşen'in bir köyünde köprüyü derenin suları yıktı. Ayder Yaylası'nın yolu toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.

Gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi olan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nın yolu Çamlıhemşin Deresi'nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.

aw541892-06.jpg

İlçe merkezi ile yayla arasındaki yolun ulaşıma kapanmasının yanı sıra yörede Ardeşen ve Fındıklı ilçesindeki çok sayıda dere taştı. Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesinin Şenyamaç köyünde de bir köprü dere sularına dayanamayarak yıkılarak ulaşıma kapandı.

aw541892-07.jpg

Öte yandan Tunca beldesi Ada Mahallesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılarak güvenli noktalara taşındı. Özel İdare ve belediye ekipleri gece boyunca su baskını, sel ve heyelan ihbarlarına müdahale etti.

aw541892-03.jpg

Özellikle Formulaz yarışlarının yapıldığı alan ile çevresindeki tesisler büyük zarar gördü. Belediye’ye ait Dereağzı sosyal tesisi ve restoran tamamen su altında kaldı.

aw541892-01.jpg

aw541892-02.jpg

aw541879-12.jpg

aw541879-10.jpg

aw541879-05.jpg

