Köprüye çarpan kamyonetteki tarım işçileri dereye düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli’de tarım işçilerini taşıyan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu, aracın kasasında yolculuk eden 4 tarım işçisi köprüden uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Köprüye çarpan kamyonetteki tarım işçileri dereye düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli2nin Tavas ilçesine bağlı Seki Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında; tarım işçilerini taşıyan Enver B. idaresindeki 20 AJT 327 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu köprünün bariyerlerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın kasasında bulunan 4 tarım işçisi, yaklaşık 5 metrelik köprüden dereye düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi yönlendirildi.

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Olay yerine hızlıca giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Tavas itfaiye şubesi ekibi, dereye uçan yaralıları kurtarmak için hızlıca çalışma başlattı. Zamana karşı mücadele veren itfaiyecilerin çabası sonucunda, üç tarım işçisi 3 ağır yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Köprüden düşen Havane Örgen isimli tarım işçisi, sağlık ekibinin yaptığı tüm çabalara rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Havane Örgen’in cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazaya karışan aracın kaldırılması için bölgeye çekici yönlendirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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