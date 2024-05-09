Kocaeli'de yayaya ve direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA
Kocaeli'de yayaya ve direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli Başiskele’de bir otomobilin önce yayaya arından da elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde D-130 karayolunda Gölcük istikametinde seyir halinde olan Sefa T. idaresindeki araç, Sepetlipınar Mahallesi mevkinde yol kenarındaki yayaya, ardından da beton elektrik direğine çarptı.

ARAÇ İKİYE AYRILDI

Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobilin arka kısmı ancak bir iş yerine çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kimliği öğrenilemeyen yayanın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaralı otomobil sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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