Köprüyü yıkan geminin şok detayı ortaya çıktı

ABD’nin doğusunda Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, Dali isimli kargo gemisinin çarpması sonucunda yıkıldı. Kazanın ardından gemide de yangın çıktı. Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı, kaza sonucunda çöktü ve köprünün üzerindeki birçok araç, Patapsco Nehri’ne düştü.

Kentte acil durum ilan edilirken, nehre düşen kişileri arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. ABD Başkanı Biden, kaza hakkında yaptığı açıklamada, "Francis Scott Key Köprüsü’nün çökmesinin kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna dair hiçbir belirti yok” ifadesini kullandı.

BİR KAZA DAHA YAPMIŞ

Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılmasına neden olan Dali isimli kargo gemisinin daha önce bir kaza daha yaptığı ortaya çıktı. Belçika’da bulunan Antwerp Limanı’ndaki yetkililer, söz konusu geminin 11 Temmuz 2016 tarihinde konteyner terminalinden çıkarken rıhtıma çarptığını ifade etti.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin bilgilendirme yapmadı ancak Dali gemisinin kazanın ardından bakım ve onarım için limanda kaldığını iletti.

ABD BAŞKANI BİDEN AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da, Francis Scott Key Köprüsü’nün kargo gemisinin çarpması nedeniyle yıkılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Köprünün yıkılmasının kasıtlı bir eylem sonucunda olduğuna dair bir belirti bulunmadığına dikkat çeken Biden, federal hükümetten geniş çaplı bir müdahalenin sözünü verdi.

Washington DC ve Delaware arasında gidip gelirken Francis Scott Key Köprüsü’nden birçok defa geçtiğini ifade eden Biden, "Niyetim federal hükümetin bu köprünün yeniden inşasının tüm maliyetini karşılaması. Kongre'nin bu çabamı desteklemesini bekliyorum. Bu biraz zaman alacak” ifadesini kaydetti.

Biden, konuşması sırasında, kazaya yol açan geminin sahibi olan şirketin, köprünün inşası için ödeme yapıp yapmayacağını soran gazeteciye cevap verdi ve "Bunun olmasını beklemeyeceğiz" dedi.

Biden, "Ekibime limanın yeniden açılması ve köprünün mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa edilmesi için ellerinden geleni yapmaları talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Joe Biden, Baltimore'u ziyaret edip etmeyeceği hakkında sorulan soruya, "Planlıyorum, hem de elimden geldiğince çabuk" dedi ve kayıp kişilerin sayısının 6 olduğunu ve rakamın değişebileceğini belirtti.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Maryland Eyaleti Valisi Wes Moore ise acil durum ilan ettiğini açıkladı. Moore, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Ulaşım Bakanı Pete Buttigieg ve Baltimore Belediye Başkanı Brandon M. Scott ile iletişimde olduklarını ifade etti.

Baltimore Polisi Şefi Richard Worley de, bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve söz konusu kazada bir kasıt olduğuna dair veri bulunmadığını aktardı. Worley, konuyla ilgili, "Bunun kasıtlı olarak yapıldığına ve terör eylemi olduğuna dair kesinlikle bir emare yok." dedi.