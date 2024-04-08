Kordsa yeni markası REV Technologies’i tanıttı

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, Avrupa'nın önde gelen lastik üretim teknolojisi fuarı Tire Technology Expo 2024'e katıldı.

Fuarda Kordsa, sürdürülebilir mobilite yolculuğunda önemli bir adım olan ve elektrikli araçların gerekliliklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği yeni markası REV Technologies’in lansmanını gerçekleştirdi.

Fuarın ilk gününde gerçekleştirdiği lansman ile Kordsa, elektrikli araç segmentinde iş birliği ve inovasyon için yeni kapılar açacak olan REV Technologies markasını tanıttı.

Kordsa’nın uzman kadrosuyla katıldığı Tire Technology Expo’da gerçekleştirdiği lansman etkinliği ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Fuar kapsamında düzenlenen "Malzeme ve kimyasal teknolojilerdeki gelişmeler ve yenilikler” başlıklı konferans oturumunda Kordsa Global Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğan Sevim ve Kordsa Global Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ateş konuşmacı olarak yer aldı.

'PORTFÖYÜMÜZÜ ÇEŞİTLENDİRDİK'

Kordsa’nın Global Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğan Sevim şunları söyledi: “Elektrikli araçların (Electric Vehicles - EV) pazardaki payının artmasıyla birlikte sürdürülebilir mobilite hedefimizle biz de portföyümüzü çeşitlendirdik. Yeni EV markamız REV Technologies ile sürdürülebilir mobilitenin geleceğini şekillendirme taahhüdümüzü daha da pekiştiriyoruz” dedi.

REV Technologies'in, müşterilerin elektrikli araç pazarına yönelik talepleri doğrultusunda ortaya çıktığını söyleyen Kordsa Global Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ateş ise “Marka, üç kritik değer önermesine odaklanarak inovasyona olan bağlılığımızı özetliyor: Düşük Yuvarlanma Direnci, Gelişmiş Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik. REV Technologies ile yalnızca elektrikli araçların performansını desteklemekle kalmıyoruz. Aynı zamanda lastiklere yönelik ihtiyaçları doğrudan ele alarak araçların verimliliğine ve karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Fuarın son günü düzenlenen “Döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik - kimyasallar, malzemeler ve geri dönüşüm” başlıklı oturumda konferans sunumu yapan Kordsa Sürdürülebilirlik Direktörü Nevra Aydoğan ve Kordsa Kimyasallar, Laboratuvarlar ve Kompaunding’den Sorumlu Platform Lideri Gökçe Uğur "Geleceği güçlendirmek için sürdürülebilir lastik takviye malzemeleri" konulu bir sunum gerçekleştirdi.