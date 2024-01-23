Kordsa’dan biyokompozit yatırımı

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, kompozit teknolojileri alanındaki yetkinliğini ileri seviyeye ulaştıracak bir yatırıma imza attı. Şirket, Türkiye merkezli ve doğal elyaf takviyeli endüstriyel biyokompozitler geliştirerek sentetik kompozitlere çevre dostu alternatifler sunan ileri malzeme şirketi BPREG’e yatırım gerçekleştirdi.

Kordsa bu yatırımı ile şirketin büyüme hikayesine ortak olacak, yurt içinde ve yurt dışındaki bilgi ve teknoloji birikimini de BPREG şirketine açacak. Kordsa üretim tesisleri, BPREG’in seri üretim süreçlerine ev sahipliği yapabilecek iken, BPREG ürün portföyünün Kordsa’nın dünyanın farklı coğrafyalarındaki müşterilerine sunulması sağlanacak. BPREG’in biyokompozit çözümleri otomotiv, mobilite, havacılık, spor aletleri, tüketici ürünleri gibi farklı sektörlerde ürün/parça üretiminin karbon ayak izini düşürürken yüksek performans ve hafifletmeyi de beraberinde sunacak. Böylece sürdürülebilir malzemelere geçişi hızlandıracak.

ORGANİK LİFLER KULLANILARAK ELDE EDİLİYOR

Organik liflerinden elde ettiği ürünleri patentli üretim tekniği aracılığıyla farklı polimerlerle birleştiren BPREG, yüksek performanslı, sürdürülebilir ve endüstriyel olarak kullanılabilirliği yüksek kompozit malzemeler elde ediyor. BPREG’in biyokompozit malzemeler; otomotiv, mobilite araçları, yat vb. deniz araçları, spor aletleri, havacılık, tüketici ürünleri gibi oldukça geniş bir yelpazede kullanılıyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN BİR PARÇASI

Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, BPREG yatırımı ile ilgili konuştu. Kompozit teknolojileri alanındaki yetkinliklerine bir yenisini daha ekleyeceklerini ifade eden Yıldırım, “Ekosistem içerisinde gerçekleştirdiğimiz iş birliklerinde girişimcileri kapsayarak hem ülke ekonomisine katkı sunuyoruz hem de yeni fikirlerin yolunu açıyoruz. Liderlik ettiğimiz malzeme devrimiyle, bir yandan müşterilerimiz için sürdürülebilir teknolojiler geliştirirken bir yandan da CDP ve SBTi gibi küresel platformlarla iş birliği halinde iş süreçlerimizin yeşil dönüşümüne öncelik veriyoruz. Doğal elyaf takviyeli ileri kompozitlerle büyük üretim endüstrilerinin yeşil dönüşümünün bir parçası olmayı hedefleyen BPREG de, Kordsa’nın bu yaklaşımıyla birebir örtüşen bir girişim” diye konuştu.

KÖPRÜ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Yıldırım şunları ekledi: “BPREG’e gerçekleştirdiğimiz yatırımla, sürdürülebilir yaşamın destekçisi olurken, Türkiye’den çıkan bir teknolojinin de küresel pazarlara açılmasına katkıda bulunacağız. Yakın gelecekte, Türkiye’deki yerel üreticilerden temin edilerek organik liflerden elde edilen ürünleri, BPREG ve Kordsa sinerjisinde, müşteri portföyümüzde bulunan dünyanın en büyük şirketlerine sunulabilir hale gelecek. Böylece Türkiye ile dünya arasında bir köprü görevi görme misyonumuzda da yeni bir sayfa açmış olacağız.”