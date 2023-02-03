3 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 110 yaşındaki Kore gazisi Abdullah Tilbaç hayatını kaybetti

110 yaşındaki Kore gazisi Abdullah Tilbaç hayatını kaybetti

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Kore gazisi Abdullah Tilbaç yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 23:26
Takip Et

Kore gazisi Abdullah Tilbaç hayatını kaybetti

110 yaşındaki Kore gazisi Abdullah Tilbaç hayatını kaybetti
+
Aa
-

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşayan Kore gazisi Abdullah Tilbaç 110 yaşında vefat etti.

Nohutlu Mahallesi'nde ikamet eden Tilbaç, bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde hayatını kaybetti.

Tilbaç, yarın Nohutlu Mahallesi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
1
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
2
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
3
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
4
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
5
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
6
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
7
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿110 yaşındaki Kore gazisi Abdullah Tilbaç hayatını kaybetti
﻿110 yaşındaki Kore gazisi Abdullah Tilbaç hayatını kaybetti
﻿110 yaşındaki Kore gazisi Abdullah Tilbaç hayatını kaybetti
﻿İranlı ünlü yönetmen hapishanede açlık grevi sonrası serbest bırakıldı
﻿İranlı ünlü yönetmen hapishanede açlık grevi sonrası serbest bırakıldı
﻿İranlı ünlü yönetmen hapishanede açlık grevi sonrası serbest bırakıldı
﻿Tecavüz suçlamasıyla yargılanan ve serbest bırakılan Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanına ulaşılamıyor
﻿Tecavüz suçlamasıyla yargılanan ve serbest bırakılan Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanına ulaşılamıyor
﻿Tecavüz suçlamasıyla yargılanan ve serbest bırakılan Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanına ulaşılamıyor
﻿Pentagon Çin casus balonunu neden vurulmadığını açıkladı
﻿Pentagon Çin casus balonunu neden vurulmadığını açıkladı
﻿Pentagon Çin casus balonunu neden vurulmadığını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.