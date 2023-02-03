﻿110 yaşındaki Kore gazisi Abdullah Tilbaç hayatını kaybetti

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşayan Kore gazisi Abdullah Tilbaç 110 yaşında vefat etti.
Nohutlu Mahallesi'nde ikamet eden Tilbaç, bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde hayatını kaybetti.
Tilbaç, yarın Nohutlu Mahallesi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. (AA)
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