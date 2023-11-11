Kore Gazisi Tosun, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’de yaşayan ve sayıları her geçen gün azalan Kore gazilerinden biri daha hayatını kaybetti. Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası Mustafa Tosun, yaşlılığa bağlı olarak bir süredir Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tutulan 94 yaşındaki Mustafa Tosun, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İhlas Haber Ajansı Muğla Muhabiri Gazeteci Bekir Tosun’un da babası olan Kore Gazisi Mustafa Tosun’un naaşı memleketi Çine’ye getirildi. İlk önce Evciler Mahallesi’ndeki evine getirilen Kore Gazisi Tosun’un naaşı, helallik alınmasının ardından Gölbaşı Camii’ne getirildi.

ACILI AİLEYE TAZİYELERİNİ İLETTİLER

Öğle namazına müteakip Çine İlçe Müftüsü Yahya Ofşin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Kore Gazisi Mustafa Tosun gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Tosun’un mahalle mezarlığında defnedilmesinin ardından, törene katılan vatandaşlar, acılı aileye taziyelerini iletti.

Törene, Çine Kaymakamı Murat Büyükköse, İlçe Jandarma Komutanı Memiş Arı, İlçe Emniyet Müdürü Öner Oflaz, Söke Askerlik Şube Başkanı Soner Yılanlı, Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, İhlas Haber Ajansı Aydın Bölge Müdürü İbrahim Kılınç, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan ile siyasi parti ilçe başkanları ve ailesi katıldı.