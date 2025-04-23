Körfez’de ev alevlere teslim oldu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Körfez’de ev alevlere teslim oldu!

Kocaeli Körfez’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Ev sahibi Harun Özdemir, yangına müdahale ederken elinden yaralandı.

Körfez Belediyesi'nden emekli Harun Özdemir, Hacıosman Mahallesi Ova Sokak'taki boş olan 3'üncü kattaki evinin çatısına membran döşemek istedi. Çalışma sırasında ısınan mebran alev alırken, bir anda çatı katını da alevler kapladı.

İhbar üzerine adrese 6 itfaiye aracıyla müdahale eden ekipler, yerden ve merdivenlerden müdahaleyle yarım saat içinde yangını kontrol altına alıp söndürdü. Mahalleli itfaiyenin rahat çalışması için sahibi bulunmayan araçları ittirerek uzaklaştırdı. Alevlere kendisi müdahalede etmek isteyen Özdemir, sağ elinden yararlandı. Özdemir'e, ambulansta ayakta müdahale edildi.

Körfez’de ev alevlere teslim oldu!

Körfez’de ev alevlere teslim oldu!

Körfez’de ev alevlere teslim oldu!

Körfez’de ev alevlere teslim oldu!

Körfez’de ev alevlere teslim oldu!

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