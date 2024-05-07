Korhan Berzeg'in ölümünde sır araç

Kaynak: CNN Türk
Korhan Berzeg'in ölümünde sır araç
Kaybolduktan sonra ölü bulunan Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün bölgede bir aracın dikkat çektiği ortaya çıktı.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde ormanlık alanda kaybolan ekonomist Ekonomist Korhan Berzeg yaklaşık 1 yıldır aranıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Berzeg’in vücuduna ait olduğu tespit edilen kemikler bulunmuştu. Berzeg’in kesin ölü nedeni ise adli tıpta yapılacak inceleme sonrası belli olacak.

ARAÇ DETAYI

Korhan Berzeg’in kaybolduğu gün evinin yakınlarında şüpheli bir aracın görüldüğü iddia edildi.

Görgü tanıkları Korhan Berzeg’in kaybolduğu gün Berzeg’in evinin yakınlarında bir araç gördüklerini söyledi.

Görgü tanıkları şöyle anlattı:

Korhan Bey’in evinin bir alt sokağından, aşağısından döndü ve overlok aracıydı. Üstünde iki halı vardı ve hava yağışlıydı.

Döndükten sonra jandarma aracını görünce tedirgin oldu. Yağışlı bir havada halıların dışarıda olması dikkatimi çekti.

Camlar kapalıydı. Kapalı kasa bir araçtı. Arka tarafta cam yoktu. Araçta benim gördüğüm tek kişi vardı.

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NE OLMUŞTU?

Berzeg Armutlu’daki evinden 17 Haziran 2023'te yürüyüşe köpeği ile birlikte çıkmıştı. Ancak Berzeg o günden sonra eve dönmedi.

Yaklaşık 1 yıllık aramalarda Berzeg’den bir gelişme gelmemişti. Geçtiğimiz günlerde ise ormanlık alanda Berzeg’in kemikleri bulundu.

Soruşturma çok yönlü yürütülürken Berzeg'in, eşyalarından bazılarının parçalanmış olması, hayvan saldırısının olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Berzeg’in kafatası ve iskelet bütünlüğü ise bulunmadı. Öte yandan Berzeg'in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocası olduğu biliniyordu.

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