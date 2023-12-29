Köri soslu kremalı mantarlı tavuk nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Köri soslu kremalı mantarlı tavuk nasıl yapılır?
İşte köri soslu kremalı mantarlı tavuk tarifi...

Köri soslu kremalı mantarlı tavuk nasıl yapılır?

Malzemeler

3 parça tavuk göğsü

1 adet soğan

2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ

300-400g mantar

1 paket sıvı krema

1 tatlı kaşığı köri

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı parmesan peyniri

Hazırlanışı

İlk olarak tavuk göğsü küp küp doğranır. Soğan da yemeklik doğranır.

Mantarların kabukları soyulur ve ince ince doğranır.

Tüm malzemeler hazırlandıktan sonra uygun tavaya sıvı yağ dökülür.

Üzerine doğranan soğanlar eklenir, karıştırılarak soğanlar pembeleşene kadar pişirilir.

Soğanlar pembeleştiğinde doğranan tavuk göğsü de eklenerek ocağın altı açılır.

Yüksek ateşte hızlı bir şekilde tavuklar sotelenir.

Tavuklar kavrulmaya başladığında mantarlar eklenir, karıştırılarak pişirmeye devam edilir.

Tavuk ve mantarlar güzelce kavurulunca sıvı krema eklenip karıştırılır.

Sonrasında köri, karabiber, kekik, tuz, parmesan peyniri eklenir.

Birkaç dakika daha tavuklar kremayı çekip kıvam alıncaya kadar kısık ateşte pişirilir.

Sıcak servis edilir. Afiyet olsun.

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